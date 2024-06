MN - Questione stadio a San Donato: domani il sopralluogo, mercoledì la bonifica a San Francesco. Le ultime sulle tempistiche

vedi letture

Questione stadio a San Donato, ci sono delle novità. Come sappiamo, il Milan ha più che una semplice intenzione di realizzare il suo impianto di proprietà a San Donato. Il progetto è stato presentato, ma quali saranno le tempistiche? Ecco le nuove notizie che ha raccolto la redazione di MilanNews.it.

Domani partirà il sopralluogo per studiare dove cominciare con la bonifica, mentre mercoledì arriveranno i mezzi per la bonifica della zona degradata a San Francesco. Entro fine mese è in programma la recinzione di tutta la zona.