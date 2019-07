MN - R. Galli: "Pezzella lo vedo bene in qualsiasi difesa, è un regista difensivo vecchia maniera"

Riccardo Galli, giornalista della Nazione, ha parlato a MilanNews.it di Pezzella, difensore viola accostato al Milan: "Pezzella lo vedo bene in mezzo a qualsiasi difesa, anche con Romagnoli al Milan. E' cresciuto e maturato molto, è il leader del reparto, sa muovere i compagni nelle direzioni giuste, è un regista difensivo vecchia maniera, quello che tanti anni fa era il libero. Sicuramente nel Milan farebbe bene, su di lui non ho dubbi, lo vedrei bene ovunque. La Fiorentina in questo momento non esclude la possibilità che lui possa essere ceduto ma ci vogliono tanti soldi. I viola non hanno in mano un possibile sostituto. Una trattativa richiederebbe del tempo, perché si può arrivare a 20 milioni ma se poi non hai la pedina per sostituirlo sarebbe un problema. Per Pezzella, come per Veretout, la concorrenza più forte può arrivare dalla Roma che timidamente l'aveva chiesto alla fine dello scorso campionato, ma la Fiorentina l'ha dichiarato incedibile. Non vorrei che se ripartisse il lavoro del procuratore poi si chiedesse ancora alla Roma se fosse interessata".