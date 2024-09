MN - Ramaccioni: "Il Milan non è messo bene in campo, nei momenti topici si comporta nel modo sbagliato"

vedi letture

Il derby tra Inter e Milan in programma domani sera alle 20.45 a San Siro è verosimilmente l'ultima occasione per Paulo Fonseca che alla vigilia della quinta giornata è già a forte rischio. Un'altra sconfitta o in generale un'altra prestazione negativa metterebbe in posizione di pericolo il tecnico portoghese. Della situazione dell'allenatore e in generale del club rossonero ha parlato lo storico dirigente Silvano Ramaccioni, intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it.

Una squadra che però non doveva avere un inizio così negativo

"Ecco, questo è quello che mi preoccupa. Il Milan non è messo bene in campo, si comporta nei momenti topici nel modo sbagliato. Ci sono momenti difficili, ma le difficoltà si possono superare. Serve anche una preparazione atletica per giocare più di una partita di alto livello a settimana".