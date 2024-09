MN - Ramaccioni sul Milan: "Si deve ripartire dall'ABC. La malattia è la stessa dell'anno scorso"

vedi letture

Il derby tra Inter e Milan in programma domani sera alle 20.45 a San Siro è verosimilmente l'ultima occasione per Paulo Fonseca che alla vigilia della quinta giornata è già a forte rischio. Un'altra sconfitta o in generale un'altra prestazione negativa metterebbe in posizione di pericolo il tecnico portoghese. Della situazione dell'allenatore e in generale del club rossonero ha parlato lo storico dirigente Silvano Ramaccioni, intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it.

Cosa sta sbagliando Fonseca?

"A me onestamente sembra che si debba ripartire dall'ABC. Non funzionano nemmeno le diagonali difensive. E poi magari attaccano con spirito, ma lo fanno in modo sbadato. E lasciano spazio al contropiede. Ritornando alle diagonali, basterebbe parlarne con Mauro Tassotti e lui spiegherebbe loro qual è il sistema per fare una diagonale difensiva che funzioni. Questo attacco alla garibaldina è anche bello, ma se il centrocampo non è in grado di fare filtro preventivo subisci i contropiedi. Già l'anno scorso hai preso 69 gol, ora la malattia è la stessa, nonostante hai preso un giocatore come Pavlovic".

Nella storia del Milan, Liedholm a parte, i tecnici stranieri hanno avuto delle difficoltà come Tabarez e Terim

"La nostra è una scuola diversa, con tutto il rispetto per grandissimi tecnici come Tabarez e Terim.