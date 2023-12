MN - Ravezzani: “Credo che il mercato del Milan sarà strettamente correlato all’eventuale qualificazione in Europa League"

L’imminente Atalanta-Milan e l’attualità in chiave rossonera. In merito a ciò, la redazione di MilanNews.it intervistato in esclusiva Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia.

Che tipo di mercato di gennaio si aspetta da parte del Milan?

“Credo sarà un mercato strettamente correlato, quantomeno, all’eventuale qualificazione in Europa League. Non varrebbe gli ottavi di Champions, ma ti consentirebbe di incassare 20 milioni. A che tipo di obiettivi penso che guardino i rossoneri? Non penso a qualcosa di eclatante. Magari potrebbero anticipare operazioni “leggere” che avevano già in mente per giugno. Penso, per esempio, all’eventuale rientro anticipato di Gabbia. Però, ripeto, non credo che il budget di mercato del Milan sforerà i 4-5 milioni per la sessione invernale”.