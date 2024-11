MN - Real Madrid-Milan, Cardinale accanto a Florentino Perez in tribuna d'onore

Il patron del Milan, Gerry Cardinale, è presente in tribuna autorità al Santiago Bernabeu per assistere e Real Madrid-Milan. Il manager americano è seduto accanto a Florentino Perez ed è stato inquadrato anche durante il minuto di raccoglimento per commemorare le vittime che il maltempo ha causato a Valencia nei giorni scorsi, con tantissime vittime e una comunità messa in ginocchio dalla pioggia.

incontro a Valdebebas tra Perez e la dirigenza milanista

L’incontro tra la dirigenza del Milan e Florentino Perez c’è stato, anche se non nel canonico pranzo Uefa del pre partita. Attorno alle ore 11, le auto con a bordo la delegazione rossonera capitanata da Giorgio Furlani ha varcato i cancelli del centro sportivo di Valdebebas dove il numero uno del Madrid ha accolto i colleghi milanisti. Una visita di circa un’ora e mezza, dove sono state visionate le facilities della Ciudad Deportiva del Real, uno dei centri sportivi più all’avanguardia del mondo.

Una volta terminata la visita, la dirigenza milanista ha fatto rientro in hotel mentre la delegazione designata per partecipare al pranzo Uefa si è recata presso lo storico ristorante “Zalacain”. Florentino Perez, inoltre, aveva comunicato in via preventiva la sua assenza a causa di un impegno lavorativo presso la sua azienda edile, ovvero l’ACS.