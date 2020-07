MN - Reich: "Il rapporto tra Rangnick e Rebic non decollò al Lipsia, ma il croato era giovanissimo"

Stephan Reich, giornalista vicino all'Eintracht Francoforte, ha raccontato a MilanNews.it (qui l'articolo completo) la figura di Ralf Rangnick vista dalla Germania, parlando poi del fugace rapporto con Rebic ai tempi del Lipsia: "Rangnick è un manager conosciuto e di successo, anche se in Germania non è molto apprezzato, principalmente perché è associato alla Red Bull. Rangnick e Rebic hanno lavorato insieme quando Rebic era al Lipsia nel 2014/15, ma non sono andati molto d'accordo e così Rebic non ha avuto molto minutaggio. Credo che il motivo fosse legato al fatto che Rangnick non apprezzasse l'etica di Rebic in allenamento, ma all'epoca il croato era molto giovane (20 anni ndr). Rebic giocò soltanto undici partite e poi se ne andò a fine stagione".