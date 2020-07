MN - Reich: "Rebic poteva tornare all'Eintracht ma poi ha iniziato a segnare"

Stephan Reich, giornalista tedesco vicino alle vicende dell'Eintrach Francoforte, è stato intervistato da MilanNews.it (qui l'articolo completo) e ha commentato la stagione di Ante Rebic: "Sono sorpreso dal suo rendimento. E' stato triste vedere Rebic partire e poi faticare al Milan nei primi mesi. C'erano anche delle voci che parlavano di un suo ritorno a Francoforte a gennaio, ma poi ha iniziato a segnare e non è successo. E' chiaro che si tratta di un calciatore in grado di giocare per tutti i grandi club, ma è anche uno di quei giocatori che si esprimono bene solo in un ambiente giusto. Per ambientarsi al Milan ci è voluto ovviamente un po' di tempo".