MN - Repice su Higuain: "L'astinenza dal gol sta durando troppo ma sono convinto che se si sbloccasse tornerebbe a segnare a raffica"

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Francesco Repice si è soffermato su Higuain: "Può darsi che abbia avuto un contraccolpo psicologico, però questi son calciatori che quando cominciano a fare gol non si fermano più. Non credo sia una questione di modulo o caratteristiche dei compagni, Higuain i gol se li deve creare da solo. Al Milan è un momento in cui non riesce, perchè la carriera di un calciatore è fatta di alti e bassi. Astinenza che sta durando troppo? Vero, però sono convinto che se si sbloccasse tornerebbe a segnare a raffica".