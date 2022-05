MN - Repice su Milan-Fiorentina: "I rossoneri sono stati bravi a capitalizzare l'episodio"

© foto di DANIELE MASCOLO

Francesco Repice, noto radiocronista per 'Tutto il calcio minuto per minuto' su Rai Radio 1, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Milan-Fiorentina: “Pensavo che il Milan soffrisse e infatti ha sofferto. Sicuramente l’infortunio di Terracciano ha inciso ma i rossoneri sono stati bravi a cogliere l’episodio e capitalizzarlo. Al di là delle questioni, tra Milan e Inter erano gli uomini di Pioli a rischiare qualcosa in più”.