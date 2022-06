MN - Ricci: "Asensio perfetto per Pioli. Gioca a destra o da dieci puro dietro la punta"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il collega della Gazzetta dello Sport, corripondente a Madrid, Filippo Maria Ricci è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato di Marco Asensio, obiettivo per il mercato rossonero. In particolare ha detto la sua su quello che potrebbe essere l'inserimento del calciatore spagnolo all'interno dello schieramento tattico di Pioli: "Si sposerebbe alla perfezione, è perfetto sia per partire dalla destra nei tre trequartisti o per giocare da dieci puro dietro la punta. Io tenderei a preferirlo largo perché ha una grande capacità di rientrare e calciare. Stilisticamente parliamo di un elemento efficace, un calciatore di livello ed esperienza. Quest’anno è stato sempre in ballottaggio con Rodrygo ma il livello del Real Madrid è stato talmente alto che alcune valutazioni lasciano il tempo che trovano”