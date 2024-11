MN - Ricci (Gazzetta): "Il Milan a Madrid è molto rispettato, anche se non è più quello del passato"

vedi letture

Tempo di un grande classico del calcio europeo che andrà in scena dopo un'assenza di 14 anni: che Real Madrid-Milan sarà? Ne abbiamo parlato con Filippo Maria Ricci, corrispondente dalla Spagna per "La Gazzetta dello Sport". Ecco le sue impressioni su questa sfida e sul momento attuale dei rivali dei rossoneri. In esclusiva per MilanNews.it

Che ambiente troverà il Milan al Bernabeu?

"La sconfitta col Barcellona è stata pesante e poi c'è stata la polemica del mancato viaggio per il Pallone d'Oro. Per questo ci sarà un po' di tensione per la sfida contro il Milan che qui è molto rispettato anche se non è il Milan del passato. C'è un ambiente un po' strano e una vittoria è quella che al Real servirebbe per cancellare quel che è successo nelle ultime settimane".