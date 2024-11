MN - Ricci (Gazzetta): "La Champions del Milan si deciderà nelle prossime partite"

Tempo di un grande classico del calcio europeo che andrà in scena dopo un'assenza di 14 anni: che Real Madrid-Milan sarà? Ne abbiamo parlato con Filippo Maria Ricci, corrispondente dalla Spagna per "La Gazzetta dello Sport". Ecco le sue impressioni su questa sfida e sul momento attuale dei rivali dei rossoneri. In esclusiva per MilanNews.it

Real Madrid-Milan esercita sempre un grande fascino. Sulla carta il pronostico sembra nettamente in favore dei blancos

"Quel che arriva a Madrid non è il miglior Milan possibile per cui il Real in casa resta sempre superfavorito. Sicuramente la squadra di Ancelotti ha dei difetti e il Milan può anche provare ad approfittarne. Detto questo la Champions si decide nelle prossime partite, con i rossoneri che troveranno avversari più abbordabili".

Qual è lo stato di salute del Real Madrid?

"È un Real Madrid un po' scosso, non ha giocato sabato al 'Mestalla' per la tragedia che ha colpito la Comunitat Valenciana, quindi l'ultima partita giocata è lo 0-4 subito in casa nel Clasico contro il Barcellona. La partita precedente, vinta 5-2 col Borussia Dortmund, è stata particolare con il Real che si è trovato sotto 0-2 ma poi gli avversari sono stati smontati da Sahin e i blancos ne hanno approfittato. Non dimentichiamoci anche la sconfitta di Lille".