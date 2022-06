MN - Ricci: "Pista Milan-Asensio può essere calda. Si balla tra 20 e 30 milioni"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Filippo Maria Ricci, corrispondente della Gazzetta dello Sport da Madrid è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Nello specifico il collega della rosea ha commentato la fattibilità dell'operazione che potrebbe portare Marco Asensio, calciatore spagnolo del Real Madrid, al Milan. Queste le sue parole in merito: “Sì, diciamo che la pista potrebbe essere calda. Chiaro che la differenza la faranno i soldi e le condizioni sono ancora da decifrare. Si balla tra venti e trenta milioni, non parliamo di calciatori fondamentali per cui il Real alzerebbe muri ma non si può neanche pensare che possa essere necessariamente svenduto. A fronte di un’offerta giusta potrebbe partire”.