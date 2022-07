MN - Riera su Brahim: "Ha bisogno di sentirsi importante e che la squadra giochi per lui"

© foto di DANIELE MASCOLO

Albert Riera, ex esterno del Liverpool e della nazionale spagnola e attuale allenatore del Olimpija Ljubijana, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Brahim Diaz: “Brahim Diaz è un giocoliere con un piede sinistro fantastico. E’ un giocatore talentuoso e perciò penso che può dare di più. Ma lui è uno che ha bisogno di sentirsi importante. Ma per crescere e fare il salto di qualità ha bisogno che la squadra giochi per lui…”