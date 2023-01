MN - Rinnovi Milan, Canovi: "Su Donnarumma hanno indovinato, Maignan è più bravo. Su Kessie..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'intervista rilasciata a Milannews.it, Dario Canovi, agente FIFA, ha parlato così della questione rinnovi in casa rossonera: "Su Donnarumma hanno indovinato, anche perché loro avevano già in mano Maignan e sapevano che era all'altezza di Donnarumma, anzi forse è anche più bravo. Kessie era un giocatore importante, ma non determinante. Era uno dei quindici titolari, ma non un titolare inamovibile. Poi credo sia anche una questione di politica aziendale e che faccia bene a non cedere alle pressioni che qualche volta, i giocatori, attraverso i loro agenti, fanno. Sono pressioni illegittime, ma dal punto di vista del club qualche volta è giusto non cedere. E credo che il Milan abbia fatto bene, comunque ha vinto lo Scudetto".

