MN - Ripresa degli allenamenti a Milanello: lavoro individuale per Pobega e Kjaer

Ripresa degli allenamenti a Milanello: lavoro individuale per Pobega e Kjaer

Dopo la breve pausa Pasquale dopo la trasferta di Firenze che Stefano Pioli ha concesso alla squadra, oggi il Milan è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Milanello, come da programma. L'obiettivo è la sfida di campionato di sabato a San Siro contro il Lecce, alle ore 15, che sarà il preludio all'andata dei quarti di finale di Europa League che il Diavolo giocherà, sempre in casa, contro la Roma il giovedì 11 aprile. Nella sessione di oggi, rientro soft per la squadra e in particolare per giocatori come Simon Kjaer e Tommaso Pobega che hanno svolto ancora un lavoro individuale sul campo.

Pobega è reduce da un lungo infortunio patito a dicembre nella gara contro il Monza, per il quale era stato sottoposto anche a un'operazione in Finlandia. Dopo diverso tempo lontano dai campi, il rientro è vicino. Kjaer aveva accusato un problema muscolare nel corso dell'amichevole con la nazionale danese contro la Svizzera: gli esami svolti dopo la partita, in patria, aveva escluso lesioni e il centrale ha saltato la trasferta di Firenze a scopo precauzionale come aveva riferito da Stefano Pioli nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina.

di Antonio Vitiello