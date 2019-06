Il rappresentante di Stefano Sensi, il manager Beppe Riso, ha appena lasciato Casa Milan. Un vertice, quello tra il procuratore del centrocampista giallorosso e i vertici di via Aldo Rossi durato circa cinquanta minuti. All’uscita dalla sede milanista, il noto agente non ha risposto alle domande sulla trattativa per Sensi.