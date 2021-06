MN - Roma su Giroud: "Per caratteristiche ci sta tanto al Milan. Al Chelsea è stato importante"

Flavio Roma, ex portiere del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su Giroud: "Giroud è un attaccante importante, è una punta centrale che fa da boa in mezzo all'area di rigore e da riferimento per gli altri. Come caratteristiche secondo me ci sta tanto ed è anche forte. È stato molto importante per il Chelsea nell'ultima stagione: nei momenti difficili lui è entrato e ha fatto la differenza".