MN - Romagnoli: "Dispiace che l'inizio non sia stato dei migliori, ma faremo di tutto per arrivare il più in alto"

Alessio Romagnoli è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it a margine della Festa del Settore Giovanile. "Sassuolo? Noi speravamo in un risultato diverso, speravamo di vincere, dobbiamo migliorare come stiamo facendo poi si vedrà a fine annno. Noi conosciamo il nostro valore, i risultati danno quell'aiuto a noi stessi, siamo un gruppo giovane ma molto forte. Dispiace che l'inizio non sia stato dei migliori ma faremo di tutto per arrivare il più in alto possibile".