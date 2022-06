MN - Rovera su Adli: "Lo vedo come elemento utile nelle rotazioni in mediana"

Simone Rovera, penna e voce di RMC Sport France, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Adli: “Dobbiamo fare un bel discorso in questo caso. Adli viene da una stagione, complessivamente, disastrosa per il Bordeuax culminata con la retrocessione. Come rendimento non è stato tra i peggiori, sia chiaro, ma ha pur sempre militato in una squadra che ha deluso tantissimo. Non solo non doveva retrocedere ma non doveva neanche trovarsi in quella situazione”.

Le difficoltà potrebbero quindi ripercuotersi in Italia? “Diciamo che, un anno fa, sarei stato sicuro della sua titolarità in rossonero. Oggi ho valutazioni un po’ diverse. Mi viene più da pensare attualmente ad un elemento utile nelle rotazioni, un Pobega con più esperienza internazionale. Non è ancora pronto per giocarsela con Tonali se è questo che volete sapere. Almeno non per adesso. Poi, se la sua voglia di rivincita e le sue qualità esploderanno potrà dire la sua perché i mezzi li ha tutti”.