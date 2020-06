MN - Rovera: "Vendere Bennacer a 50 milioni sarebbe un affare"

Simone Rovera, intervistato da MilanNews.it (QUI L'ARTICOLO COMPLETO), ha escluso che il PSG possa investire 50 milioni per Bennacer: "Il PSG sicuramente segue degli obiettivi a centrocampo ma da quelle che sono le mie informazioni Bennacer non è una priorità. Il profilo che piace di più è quello di Milinkovic-Savic per svariati motivi, sappiamo anche che Leonardo aveva seguito il centrocampista quando lavorava per il Milan. Bennacer è un profilo molto diverso, è un giocatore che in questo momento non credo sia al centro dei pensieri del PSG. Il fatto che sia uscito nello stesso momento in Francia dell'interessamento del City, oltre a quello del PSG, insieme alla pubblicazione della clausola, mi sembra un tentativo di trovare squadre interessate. Credo che vendere Bennacer a certe cifre sarebbe un affare per il Milan, soprattutto se venisse pagata la clausola ma anche se fosse offerto qualche milione in meno".