MN - Sabatini su Massara: "E' un grande dirigente non ha bisogno dei miei consigli"

Walter Sabatini è stato intervistato da MilanNews.it in esclusiva e ha speso qualche parola anche su Ricky Massara suo pupillo che è cresciuto come direttore sportivo sotto la sua ala. Queste le dichiarazioni: "Massara è un grande dirigente e non ha bisogno di miei consigli. Mi ricordo quando ci eravamo sentiti nel momento in cui era approdato al Milan: c'era un grande progetto davanti e lui era sicuro di dove i rossoneri sarebbero arrivati. I fatti gli hanno dato ragione".