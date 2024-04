MN - Sacchi: "Pioli cerca di essere uno stratega. Roma-Milan? Che vinca chi lo merita"

Alla vigilia di Roma-Milan, quarto di finale di ritorno di Europa League che si giocherà domani sera alle ore 21 all'Olimpico, l'ex allenatore del Diavolo Arrigo Sacchi ha presentato il suo libro "Il realista visionario" nella capitale, a margine dell'evento ALLENAmente. Sacchi è stato intercettato dai microfoni degli inviati di MilanNews.it. Le sue dichiarazioni, anche sulla partita di domani.

Sul calcio moderno: "Ho avuto la fortuna di trovare sempre dei presidenti che mi seguivano e mi aiutavano. C'è una scaletta: il club con la sua storia e il suo stile viene prima della squadra, come la squadra viene prima del singolo in un paese in cui succede il contrario"

Quanto dovranno essere visionari De Rossi e Pioli? "Bisognerebbe che fossero visionari i presidenti. Loro stanno cercando di fare le cose bene: sia De Rossi che è arrivato da poco e meglio di così... E Pioli con qualche alto e basso. Io non sono così felice quando comprano tanti stranieri, spero sempre che facciano giocare degli italiani"

C'è qualcuno di questo Milan che poteva giocare nel suo, giocatori come Theo, Leao...? "Io volevo delle persone e dei giocatori affidabili. Se questi sono affidabili allora venivano... lo devi sapere tu se lo sono (ride, ndr)"

Chi vince domani? "Non so leggere il futuro, che vinca chi lo merita. Il merito è ormai una parola sconosciuta: deve vincere chi merita. Mi auguro che sia una bella partita: se gioca meglio la Roma deve vincere, se gioca meglio il Milan deve vincere"

Pioli lo terrebbe a prescindere? "Io l'ho scritto oggi. Hanno preso molti stranieri. Se c'è stato l'ok dell'allenatore e le cose non vanno bene, allora anche Pioli è responsabile. Se non c'è stato l'ok dell'allenatore, la colpa non è di Pioli"

De Rossi merita la conferma? "Lui era un giocatore che avrei comprato sempre perché era una persona affidabile e come allenatore spero che lo sia altrettanto. Spalletti? E' affidabile ma dov'è la squadra? Perchè non ci sonon italiani... Scamacca bravo perché ha fatto due gol, fino a due giorni fa non sapevate neanche chi fosse"

Che numero 9 è Giroud? "Giroud è un buonissimo giocatore e adesso con l'età che ha fa anche troppo. Zirkzee? Interessante. Non so se sia un attaccante o una mezza punta. Il Bologna sta giocando un buon calcio"

Sulla differenza tra tattico e stratega: "Allegri è un tattico, Thiago Motta è uno stratega. Simone Inzaghi sta cambiando: è sempre stato un bravo ragazzo, modesto, e conta. Oggi uno si diverte a vedere giocare l'Inter, peccato per la Champions. Deve continuare. Lo stratega è quello che ha un progetto e sa come arrivarci. Il tattico è quello che aspetta l'errore dell'avversario. Pioli? Cerca di essere uno stratega, sta lavorando per questo: non è che in tre giorni puoi cambiare. Gli allenatori devono imparare a scegliere loro i giocatori: se sei un direttoe d'orchestra, hai bisogno di un pianista e ti portano un batterista, non vai avanti..."