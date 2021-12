MN - San Siro, si torna al 50%: le ultime in vista di Milan-Roma

La cabina di regia del Governo ha dato l'ok per il ritorno al 50% di capienza negli stadi. Al momento della decisione di Palazzo Chigi, però, il Milan non aveva raggiunto quella quota per il match casalingo contro la Roma (ad oggi, infatti, sono stati venduti poco meno di 30mila biglietti). Il club, dunque, che non ha problemi logistici, rimane in attesa delle linee guida ufficiali del Governo - e rimodulerà il tutto a partire dalla giornata di domani.