Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, San Siro sarà praticamente sold out - considerando la capienza attuale per le regole Covid - per la sfida di Champions League tra il Milan e l'Atletico Madrid; procede, infatti, spedita la vendita dei biglietti per la gara del 28 settembre contro i Colchoneros.

di Pietro Mazzara