MN - Sarci: "Darei una seconda chance a De Ketelaere"

© foto di © DANIELE MASCOLO

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Sarci, fino al 2018 responsabile tecnico del progetto di sviluppo Golden Team Anderlecht e Collaboratore della squadra Primavera, da cui sono sbocciati calciatori del calibro di Jordan Lukaku, Dennis Praet e Youri Tielemans.

Merita una seconda chance in rossonero? Alcuni rumors aprirebbero anche alla strada di un eventuale prestito…

“Questo non lo so, bisogna chiederlo ai dirigenti del Milan. Io penso che un anno di ambientamento sia fisiologico. Il campionato belga è diverso rispetto a quello italiano. Qui a livello tattico sei molto più ingabbiato; in Belgio era molto più libero di agire, con maggiori spazi di manovra. Una seconda chance potrebbe servire per capire se i suoi problemi sono solo e esclusivamente di natura tecnica o se sussistono anche problematiche di ambientamento personale. Il prestito lo inizierei a prendere in considerazione soltanto se a dicembre non avrà ancora ingranato. Però io credo che, ora come ora, possa e debba restare in rossonero”.