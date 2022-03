MilanNews.it

Luca Saudati, ex attaccante rossonero, si è espresso così in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su come la dirigenza sta gestendo i rinnovi: “La società Milan sta facendo benissimo a mettere i suoi valori davanti a tutto il resto. Mettere dei paletti in questo caso è fondamentale perché non si può essere schiavi dei giocatori”.