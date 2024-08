MN - Scambio Abraham-Saelemaekers: colloqui fitti per raggiungere l’intesa definitiva

Il Milan prosegue nella trattativa per portare in rossonero l'inglese Tammy Abraham. Infatti, come appreso dalla nostra redazione stanno continuando, anche in questi ultimi istanti, i contatti tra Milan e Roma per trovare la giusta quadra economica per la doppia operazione Abraham-Saelemaekers. Colloqui fitti per raggiungere l’intesa che possa autorizzare i due giocatori a muoversi verso le loro, potenziali, nuove destinazioni.

Di Pietro Mazzara