MN - Scaramuzzino sugli ottavi di Champions: "Discorso qualificazione aperto, ma il Tottenham non è avversario facile"

© foto di DANIELE MASCOLO

Giovanni Scaramuzzino, giornalista e radiocronista RAI, si è così espresso in un'intervista a MilanNews.it sui sorteggi di Champions: “Ritengo che potessero esserci avversari più insidiosi agli ottavi di finale di Champions League, fermo restando che il Tottenham non è assolutamente un avversario facile. C’è tutto il tempo per poterlo studiare e soprattutto la necessità di far sì che il valore medio della squadra possa crescere anche attraverso appuntamenti del genere. Sono queste le sfide che tutti vorrebbero giocare. Credo che il discorso qualificazione abbia serie basi per essere portato avanti”.