MN - Scarnecchia: "Contro la Lazio ho sempre visto il Milan con in mano il pallino del gioco”

In merito alla vittoria del Milan contro la Lazio, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Roberto Scarnecchia, ex calciatore rossonero.

Come commenti la prestazione del Milan a Roma contro la Lazio?

“A me il Milan è molto piaciuto. In termini di cinismo e voglia di vincere, finalmente è emersa quella cattiveria agonistica che non sempre c’è stata”.

Vittoria meritata dunque?

“Forse, di discutibile, c’è solo l’espulsione di Pellegrini. Ma, fino a lì, la partita l’aveva condotta il Milan. Io ho sempre visto i rossoneri con in mano il pallino del gioco”.

Quali individualità ti hanno convinto maggiormente?

“Io dico tutti, per davvero. Mi è piaciuto Florenzi, abile a riprendersi dopo una mezza incertezza con Maignan, e lo spirito di sacrificio di Leao, Theo e Pulisic. Bene tutto e tutti, in sintesi”.