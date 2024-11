MN - Scelta di Fonseca? Gaudenzi: "A me piace Conte, se devo essere sincero"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Gianluca Gaudenzi, ex centrocampista rossonero (22 presenze nella stagione 1990/91) analizza il momento attuale del Diavolo in vista della partita contro il Monza.

Come valuti la scelta della proprietà di puntare su Paulo Fonseca?

"A me piace Conte, se devo essere sincero".

Come molti tifosi del Milan che ne invocavano il nome in estate

"Stravedo per lui, così come Ancelotti che guida squadre senza litigare. Non voglio parlare male di Fonseca, che ritengo un ottimo allenatore ma penso che ci vorrebbe qualcosa di diverso".