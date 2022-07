MN - Scoggins: "Tanganga e Tomori insieme formerebbero una grande coppia"

MilanNews.it

Dean Scoggins, giornalista inglese del The Sun, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche sulle possibilità di vedere Tanganga e Tomori insieme al Milan: "Japhet e Tomori hanno in comune atletismo e velocità. Insieme formerebbero una grande coppia, con Japhet che è forte nell’uno contro uno e quando va in marcatura sull’uomo. Mentre Tomori potrebbe rimanere dietro a coprire gli spazi in campo aperto…".