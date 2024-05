MN - Serafini: "L'ho ripetuto per tutto il periodo della sua permanenza del Milan: Pioli è stato l'uomo giusto al momento giusto al posto giusto"

Si è ufficialmente chiuso il ciclo di Stefano Pioli al Milan: cinque anni, il ritorno in Champions League dove i rossoneri sono nuovamente clienti abituali e soprattutto lo Scudetto del 2022. La redazione di MilanNews.it ha chiesto un parere a 10 esperti e un voto da 1 a 10 per l'operato del tecnico.

Luca Serafini: "Voto 8. L'ho ripetuto per tutto il periodo della sua permanenza del Milan: è stato l'uomo giusto al momento giusto al posto giusto. Col grande merito di aver portato il Milan competitivo in campionato sempre, nei primi posti in classifica dopo anni di mediocrità e stabilmente nelle coppe europee che mancavano da 7 anni. Dall'altro lato non si può discutere che dopo lo scudetto del 2022 ci aspettavamo almeno un altro trofeo, ma il Milan non ci è andato nemmeno vicino. Ci sono stati degli errori strutturali della squadra, nella gestione degli infortuni e dei momenti delicati nelle coppe e nei derby, anche se io di questo accuso più i giocatori in generale".

IL BILANCIO DI PIOLI AL MILAN STAGIONE PER STAGIONE

STAGIONE 2019/2020 (subentrato a Marco Giampaolo in ottobre)

Serie A: 6° posto, qualificazione in Europa League

Coppa Italia: semifinali (eliminati dalla Juventus)

STAGIONE 2020/2021

Serie A: 2° posto, qualificazione in Champions League

Coppa Italia: quarti di finale (eliminati dall'Inter)

Europa League: ottavi di finale (eliminati dal Manchester United)

STAGIONE 2021/2022

Serie A: 1° posto, vittoria del 19° scudetto

Coppa Italia: semifinali (eliminati dall'Inter)

Champions League: eliminati ai gironi (4° posto, dietro Liverpool, Atletico Madrid e Porto)

STAGIONE 2022/2023

Serie A: 4° posto, qualificazione in Champions League (ai punti 5° posto, guadagnata una posizione grazie alla penalizzazione della Juventus)

Coppa Italia: ottavi di finale (eliminati dal Torino)

Champions League: semifinali (eliminati dall'Inter)

STAGIONE 2023/2024

Serie A: 2° posto, qualificazione in Champions League

Coppa Italia: quarti di finale (eliminati dall'Atalanta)

Champions League: eliminati ai gironi, retrocessione in Europa League (3° posto dietro a Borussia Dortmund e Psg, davanti al Newcastle)

Europa League: quarti di finale (eliminati dalla Roma)