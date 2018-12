MN - Serena: "Ad Atene il clima sarà infuocato, ma parla la storia del Milan. I rossoneri devono superare il girone"

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Aldo Serena ha parlato così della partita di giovedì tra Olympiakos e Milan: “Quando si va a giocare in campi come quelli la situazione è sempre un po’ turbolenta. Si torva un ambiente infuocato e surriscaldato, con i tifosi in fermento. Il Milan, però, ha una storia a livello internazionale che parla da sola, tanti giocatori poi hanno esperienza sui campi internazionali. Il Milan deve centrare l’obiettivo, che è quello di superare il girone, e ha tutte le capacità per poterlo fare”