MN - Serena su Maignan: "Sta mancando enormemente"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Aldo Serena, ex calciatore di Milan e Inter e della Nazionale Italiana, oltre che noto commentatore tv, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'intervista completa) su Maignan: "Maignan è uno dei punti di riferimento di questa squadra con Leao, Theo, Bennacer e Tonali: fa parte dei giocatori simbolo e credo sia mancato enormemente a Pioli e a tutto lo staff.