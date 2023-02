MN - Serena su Origi: "Ha fatto intravedere le sue qualità, alternativa valida a Giroud"

MilanNews.it

Aldo Serena, ex calciatore di Milan e Inter e della Nazionale Italiana, oltre che noto commentatore tv, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'intervista completa) su Origi: "Ha fatto intravedere le sue qualità anche con il bellissimo gol di domenica (contro il Sassuolo, ndr). Origi potrebbe essere un'alternativa valida a Giroud in questa seconda parte di campionato"