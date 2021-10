MN - Serginho: "Sarà un derby equilibrato, il Milan è più preparato dell'anno scorso"

Serginho, ex difensore rossonero, è intervenuto all'evento Wembrace Sport organizzato da Bebe Vio all'Allianz Cloud di Milan, commentando il derby che attente il Milan il prossimo 7 novembre: "Sicuramente sarà un derby più equilibrato perché il Milan oggi ha trovato il suo equilibrio; i rossoneri giocano bene e, anche se sono giovani, sono più preparati dell’anno scorso. Credo che sarà un bel derby, anche se l’Inter non vive un bel momento; loro hanno un gruppo forte. Penso che sarà un punto di inizio per entrambe le squadre vista quanto è importante questa partita: può essere l’inizio di un percorso vittorioso per entrambe"