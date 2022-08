MilanNews.it

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it dopo l'esordio contro l'Udinese di due settimane fa si va verso un nuovo sold out domani sera a San Siro in vista della sfida contro il Bologna, la seconda in casa per i rossoneri Campioni di Italia. Allo stadio sono attesi circa 70.000 spettatori. I tifosi emiliani saranno circa 500.