MN - Silva: "Detto che è un dispiacere che Maldini se ne sia andato adesso bisogna guardare chi c’è ora"

La redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Riccardo Silva, tifoso sfegatato da sempre, proprietario del Miami FC ed investitore RedBird nel club rossonero. Queste le sue dichiarazioni, precisando che Silva parla a titolo personale, da tifoso e investitore, e in questa sede in nessun modo rappresenta il pensiero del Club:

Come hai vissuto, tu che sei molto amico di Maldini da tanti anni, l’allontanamento di Paolo?

“Maldini è Maldini, è una leggenda. È stato grandissimo per il Milan anche fuori dal campo, ma non è che senza di lui non c’è più nessuno. Abbiamo un dream team dirigenziale con Furlani e Moncada. Da un lato mi è dispiaciuto molto, e bisogna ringraziarlo perché lui rappresenta il Milan. E lo rappresenta anche adesso che non lo rappresenta formalmente, è un simbolo. Detto che è un dispiacere che Paolo se ne sia andato adesso bisogna guardare chi c’è ora: abbiamo due ottimi dirigenti. Le due cose non sono in contrasto tra loro, sono la realtà. Penso che dopo tre mesi tutti si sono rassicurati su questo”.