MN - Silva: "Pioli sa trovare le coordinate giuste, ha cambiato il derby inserendo Brahim Diaz"

Massimo Silva, ex allenatore, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, commentando il lavoro svolto da Pioli sulla panchina rossonera: “Sa trovare le coordinate giuste, pensate all’inserimento di Brahim Diaz che ha cambiato le sorti del derby e che adesso va considerata come un’arma in più. Se uno come Leao continua ad andare a questo ritmo ci sarà da divertirsi”.