MN - Spostamento orario Milan-Frosinone, il club non ha più ricevuto risposte dalla Lega

Dopo aver fatto richiesta formale alle Lega serie A per adeguare l'orario di Milan-Frosinone a quello di Juve-Atalanta, ovvero alle 20,30 di domenica sera per avere contemporaneità tra due match fondamentali per il quarto posto, il club rossonero non ha ancora ricevuto un risposta ufficiale dalla Lega. A due giorni dal match nessuno ha informato il Milan sulla decisione presa. Dalle indiscrezioni filtrate Milan-Frosinone dovrebbe mantenere l'orario originale, e dunque si giocherà alle 18.00, ma il Milan dopo la richiesta di spostare la gara non ha più ricevuto comunicazioni dalla Lega.