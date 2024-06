MN - Stadio a San Donato, oggi c'è stato il sopralluogo. Da lunedì partono i lavori di bonifica

vedi letture

Come anticipato nella serata di ieri (clicca qui), in giornata è avvenuto il sopralluogo nell'area San Francesco di San Donato per studiare il tutto in funzione dell'imminente bonifica dell'area, ad oggi abbandonata e non fruibile in nessun modo. La redazione di MilanNews.it inoltre apprende che la ditta incaricata fornirà i mezzi necessari per iniziare i lavori, che poi andranno avanti per le successive tre settimane, nella giornata di lunedì e non domani come inizialmente previsto.

Il Milan continua quindi, con determinazione e serietà, il percorso che porterà infine alla costruzione del nuovo stadio di proprietà a San Donato. Inolte, nella giornata di ieri, il Club ha risposto al sindaco di Milano Beppe Sala su una presunta incompatibilità di progetti tra Rozzano (Inter) e San Donato: "Il progetto non trova alcuna incompatibilità con l’eventuale realizzazione di un nuovo stadio dell’Inter a Rozzano. La distanza tra le due strutture sarebbe infatti di 13km in linea d’aria (18km in auto), mentre per esempio nella città di Londra convivono ben otto stadi costruiti a distanze anche decisamente più ridotte", si è letto in una del club rossonero diffusa a mezzo stampa.

di Antonio Vitiello.