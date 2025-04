MN - Stasera Milan-Fiorentina, Orlando: "Partita non facile. I rossoneri devono fare risultato se non vogliono vivere due mesi da incubo"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, l'ex rossonero Massimo Orlando ha spaziato sui vari temi: dal derby di Coppa Italia al prossimo impegno contro la Fiorentina, sua ex squadra. Toccando anche i temi spogliatoio, direttore sportivo e allenatore. Ecco le sue parole:

A proposito di allenatore, si parla di De Zerbi. È il nome adatto per il Milan?

"De Zerbi è molto bravo. Allenatore moderno, insegna calcio ma ha il difetto di prendere tanti gol e non so se in questo momento possa essere il profilo giusto per il Milan"-

Su chi punteresti?

"Non avrei dubbi, Antonio Conte. Sarebbe l'ideale, a maggior ragione se non fai le coppe. E con lui in panchina i giocatori non hanno alibi".

Poco prima del derby l'amministratore delegato Furlani ha parlato della ricerca di un direttore sportivo tradizionale, dopo essere stati senza per due anni. Un'ammissione di colpa, in pratica

"Ammissione di grossa colpa, c'era la percezione da parte di tutti di assenza totale. Ibrahimovic è stato un grandissimo giocatore ma non credo che sia il suo ruolo. Perché il direttore sportivo dev'essere non solo bravo nelle trattative, ma anche nella gestione con l'allenatore e i giocatori. Una presenza costante".

Infine una battuta sul prossimo impegno dei rossoneri: a San Siro arriva la Fiorentina

"La Fiorentina è in salute. Ha ritrovato gioco ed entusiasmo. I giocatori del Milan devono fare risultato se non vogliono vivere due mesi da incubo. Partita non facile, anche per le caratteristiche dell'avversario: la Fiorentina aspetta e riparte, il Milan attacca e lascia tanti spazi. Poi Fagioli ha dato qualità ai viola e Kean è in condizioni stratosferiche. Servirà che certi giocatori del Milan entrino in campo con un altro atteggiamento, se vogliono fare risultato".