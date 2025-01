MN - "Stipendio di Rashford assolutamente ridicolo": il giornalista inglese critico con l'obiettivo del Milan

Il Milan ha messo nel mirino Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United, ma c'è un grosso problema da risolvere, cioè il suo elevatissimo ingaggio (13 milioni di euro a stagione). Charlie Wyett, giornalista del Sun, ha dichiarato a Milannews.it:

Il suo ingaggio sembra fuori portata per molti club europei. Questo complicherà la vita al Manchester United che dovrà scendere a patti

"Il suo stipendio è enorme, assolutamente ridicolo. È quasi quanto quello di Harry Kane al Bayern Monaco. Quindi sì, questo è un grosso problema per lo United poiché Rashford potrebbe voler andarsene ma non vorrà decurtarsi lo stipendio. Che si tratti di un prestito o di un trasferimento definitivo, lo United finirà per dover pagare parte della differenza".