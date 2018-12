MN - Summit tra la dirigenza e Gattuso dopo Milan-Spal per confermare il pieno appoggio all'allenatore

Il 2018 del Milan si è concluso con una vittoria, contro la Spal, che ha messo fine ad un dicembre da dimenticare per i rossoneri e, soprattutto, per Gennaro Gattuso, costantemente in discussione. Tuttavia, la società milanista non ha mai pensato ad un cambio di guida tecnica, come testimoniato dalle parole di Leonardo e Maldini nella vigilia di Milan-Spal e, soprattutto, dal summit andato in scena dopo la sfida di sabato sera tra Gattuso, Leonardo, Maldini e il nuovo amministratore delegato Gazidis. Quest’ultimo incontro è servito a ribadire al tecnico, secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, la totale fiducia e l’appoggio per il prosieguo della stagione.