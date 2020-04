MN - Taglio degli stipendi: la prossima settimana video-confronto Gazidis-squadra

Sta per entrare nel vivo, all'interno del Milan, la questione relativa al taglio di una parte degli stipendi dei giocatori, che coinvolgerà anche staff tecnico e dirigenza. Nei giorni scorsi, come riportato anche dai colleghi di Sky, ci sono stati i primi contatti tra la direzione sportiva - nelle figure di Paolo Maldini e Frederic Massara - con la squadra dove sono state illustrate, in via preliminare, le necessità della società sul tema. Nel corso della prossima settimana, da quanto apprende MilanNews.it, ci sarà una video conferenza tra i giocatori e Ivan Gazidis, che sarà accompagnato sempre dal duo Maldini-Massara, nel corso della quale si andrà nello specifico della tematica. La volontà, da quanto filtra, è quella di trovare un accordo in maniera rapida.