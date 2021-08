MN - Taisne su Adli: "Al Milan potrebbe giocare accanto a un centrocampista difensivo più fisico"

Emery Taisne, giornalista del quotidiano sportivo francese 'L'Equipe', si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sulle caratteristiche di Yacine Adli: “Adli è un centrocampista tecnico che deve ancora crescere fisicamente. Nel Bordeaux ha giocato da mediano, ma ha giocato anche un po' più in avanti, da trequartista. Penso che dia il meglio quando è un po' più arretrato in campo. Quando era più giovane, l'allenatore della squadra francese nell'U17, lo faceva anche giocare in altre posizione in modo che si abituasse a sforzarsi in fase difensiva. È un giocatore con una forte personalità, con carattere. Può fare la differenza passando e dando profondità al gioco. In futuro sarebbe potuto essere il profilo giusto per la fascia da capitano del Bordeaux. Al Milan la cosa migliore sarebbe giocare in un centrocampo a due, accanto a un centrocampista difensivo più fisico come Kessie".