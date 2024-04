MN - Tassotti: "Pioli in discussione? Dopo tanti anni la società conosce bene le sue qualità"

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di MilanNews.it (QUI LA VERSIONE INTEGRALE), lo storico terzino rossonero Mauro Tassotti ci ha detto la sua sul momento dei rossoneri in vista della sfida decisiva di Europa League contro la Roma:

Il futuro di Pioli si decide da questa partita. Da vice di Ancelotti vi successe una situazione simile alla vigilia di Champions 2003. Le cose andarono bene e il resto è storia, ma quanto è complicato per un tecnico lavorare con questa pressione?

"L'allenatore non può farci molto in questo. Pioli lavora al Milan dal 2019, pertanto la società conosce perfettamente le sue qualità. Questo per dire che non può dipendere tutto da una partita, che può andare bene o male per diversi motivi. Per me hanno già deciso, poi certo una brutta sconfitta o una grande vittoria può influenzare il giudizio. Ma sostanzialmente la decisione è già presa".