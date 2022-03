MN - Tavana sullo Scudetto: "Se lo giocano in tre, il Milan può vincerlo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

ll dott. Rudy Tavana, medico più vincente della storia del calcio e tra i protagonisti del grande Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sul Milan da Scudetto: “Scaramanticamente non dovrei dirlo, ma certo che può vincerlo. A questo punto se lo giocano in tre”.